Ракету «Союз-2» запустили с Плесецка со спутниками «Гонец»

С космодрома Плесецк произвели успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». На орбиту она доставит спутники связи «Гонец-М» и аппарат в интересах российского военного ведомства.

Старт состоялся утром 3 декабря, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Запуск осуществили с пусковой установки № 3, расположенной на 43-й площадке. Ракету сопровождали наземные средства Воздушно-космических сил.

Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с Плесецка в 2020 году стал шестым. Предыдущий состоялся 25 октября и тоже был признан успешным.

Низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи «Гонец» используется для обмена данными с подвижными и стационарными объектами. С ее помощью организуют каналы ретрансляции для разных целей.

Накануне с космодрома Куру успешно стартовала ракета-носитель «Союз» со спутником ОАЭ Falcon Eye. Старт отложили на сутки из-за возникших технических проблем при передаче телеметрических данных. Вывести спутник на орбиту изначально планировали 1 декабря.