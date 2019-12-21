Ракету «Протон-М» вывезли на стартовый комплекс Байконура

На космодроме Байконур готовят к пуску ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и российским метеорологическим спутником «Электро-Л» № 3. Ракета стартует 24 декабря 2019 года в 15:03 по московскому времени.

В соответствии с графиком работ ракету космического назначения утром 21 декабря доставлили на стартовый комплекс площадки № 81 космодрома. Ракету уже установили на пусковую установку. После того, как к ней подведут башни обслуживания и подключат коммуникации, специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли приступят к работам по графику первого стартового дня.

«В течение нескольких дней будут проведены автономные проверки космического аппарата „Электро-Л“ № 3, ракеты-носителя „Протон-М“, разгонного блока „ДМ-03“, а также заключительные операции системы управления ракеты», — рассказали в Роскосмосе.

На 23 декабря запланировано заседание технического руководства по результатам испытаний систем ракеты космического назначения Утром 24 декабря, во вторник на следующей неделе пройдет заседание государственных комиссий. Им предстоит разрешить заправку и пуск ракеты.

Роскосмос между тем объявил, что планирует к 2020-му запустить программу, которая позволит долететь до МКС за два часа. Перед тем, как достичь амбициозной цели, в госкорпорации пообещали для начала добраться МКС за 3,5 часа