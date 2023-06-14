Технологии 14 июня 2023, 10:29 Ракету-планер для поражения подводных целей спроектировали в России Российские ученые разработали планирующую ракету для поражения подводных целей Пресс-служба Минобороны

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Исследователи из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова сделали проект ракеты с самонаводящимся снарядом, он нужен для поражения подводных целей. Информация об этом появилась на сайте Роспатента.

Обнародованные данные говорят, что у ракеты-планера несущий корпус. К нему в задней части прикрепляется стартовый реактивный двигатель с устройством его отделения, а также стабилизатором. Известно, что в переднем отсеке корпуса устройства находится самонаводящийся подводный снаряд.

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Он может с помощью специального устройства бесконтактно вводить данные в бортовую систему управления. Ученые заявили, что их проект, в отличие от многих ракет такого типа, в частности противолодочной ракеты-планера из Франции MALAFON, имеет небольшой вес, но при этом увеличенную дальность поражения. Ракету собираются применять с летательных аппаратов и надводных кораблей.

Также авторы изобретения описали ее работу. Сначала в бортовую систему телеуправления и управления ракеты и снаряда вводят полезное задание. Потом ракету запускают в расчетную точку.