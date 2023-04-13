Технологии 13 апреля 2023, 10:45 Ракету-носитель «Старт-1М» создали в России ТАСС сообщил о создании в России ракеты-носителя «Старт-1М» РИА «Новости»

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Российские специалисты разработали конверсионную ракету-носитель «Старт-1М». Ее модель представили на конгрессе «Сфера», сообщил ТАСС.

По информации, которая появилась на стенде организации «Агат», разработчиком ракеты стал Московский институт теплотехники. Последний входит в состав госкорпорации «Роскосмос».

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«Комплекс обеспечивает подготовку и проведение запусков КА (космических аппаратов — прим. ред.) массой 150–700 килограммов на орбиты высотой 200–1500 километров с космодромов Восточный и Плесецк», — сказано в сообщении организации.

Преимуществами комплекса назвали повышенную надежность, высокую оперативность выведения нагрузки, возможность использования существующей инфраструктуры и небольшую стоимость ракеты. АО «Организация „Агат“» оценивало экономическую эффективность использования этого комплекса.