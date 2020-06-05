    05 июня 2020, 09:24

    Ракету-носитель «Протон-М» после ремонта отправили на Байконур

    Эля Данилюк

    Ракету-носитель «Протон-М» отремонтировали после того, как в ней нашли брак. Аппарат уже отправили обратно, на космодром Байконур. Об этом сообщила пресс-служба центра имени М.В. Хруничева.

    «Железнодорожный состав с ракетой-носителем „Протон-М“ для запуска спутников „Экспресс“ отправлен на Байконур», — говорится в сообщении. В центре уточнили, что все мероприятия прошли штатно.

    Бракованные детали — это болты, использующиеся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты. Их отремонтировали в Москве.

    Ранее в Роскосмосе рассказали, что запуск спутников с Байконура отложен из-за бракованных деталей в ракете-носителе «Протон-М». Глава ведомства Дмитрий Рогозин тогда заявил, что техническая неисправность была в части аппарата, которую изготавливали на Усть-Катавском заводе в Челябинской области. Это случилось еще в 2015–2016 годах, но брак заметили только сейчас.

    Рогозин тогда пообещал устранить все неполадки до конца года, но в итоге работы завершили гораздо раньше срока. Возможно, что старт ракеты состоится уже 30 июля — об этом РИА «Новости» сообщил источник в отрасли.