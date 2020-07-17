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    17 июля 2020, 11:49

    Ракету-носитель «Чанчжэн-5» для изучения Марса доставили на космодром

    Полина Петрова

    Ракету-носитель «Чанчжэн-5», которую планируют использовать для изучения Марса, доставили на площадку космопорта Вэньчан на острове Хайнань в Китае, сообщила газета «Московский комсомолец».
    Ракету-носитель «Чанчжэн-5» для изучения Марса доставили на космодром

    В пресс-службе китайской корпорации, которая занимается развитием аэрокосмической науки, заявили, что ракета готова к миссии после прохождения всех необходимых проверочных работ, информирует портал «Русская планета».

    Летательный аппарат запустят до конца лета. После пуска ракеты модуль начнет изучение поверхности Марса. Научная информация будет передана китайским ученым, которые специализируются на изучении планет солнечной системы.