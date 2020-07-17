Ракету-носитель «Чанчжэн-5» для изучения Марса доставили на космодром

В пресс-службе китайской корпорации, которая занимается развитием аэрокосмической науки, заявили, что ракета готова к миссии после прохождения всех необходимых проверочных работ, информирует портал «Русская планета».

Летательный аппарат запустят до конца лета. После пуска ракеты модуль начнет изучение поверхности Марса. Научная информация будет передана китайским ученым, которые специализируются на изучении планет солнечной системы.