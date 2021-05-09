Ракету Falcon 9 с интернет-спутниками запустили с мыса Канаверал

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Она доставит на орбиту очередную группу из 60 интернет-спутников Starlink, сообщило РИА «Новости».

Ракета стартовала в 09:42 по московскому времени. Первая ступень Falcon 9, предназначенная для многоразового использования, должна будет приземлиться на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Спутниковая сеть Starlink призвана обеспечить доступ к интернету из любой точки планеты. На первом этапе проекта планируется разместить на орбите порядка 11 тысяч этих спутников. Нынешний пуск стал уже 27-м по счету выводом микроспутников для орбитальной сети. Реализация проекта началась в феврале 2018 года, а первые спутники Stаrlink вывели в космос в мае 2019-го.

Предыдущий запуск спутников Stаrlink состоялся 4 мая.

В Индийский океан ранее упали обломки китайской ракеты-носителя Long March 5B, которая доставила на орбиту базовый модуль будущей орбитальной станции КНР. Ракета потеряла контроль и падала на Землю, часть обломков сгорела при входе в атмосферу.