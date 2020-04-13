13 апреля 2020, 12:03
Ракетный комплекс «Циркон» появится в России
В 2022 году Россия вооружится новейшим ракетным комплексом «Циркон». Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на издание Naked science.
В этом и следующем году ракеты пройдут испытания. Планируется провести поражение береговых и морских мишеней. По данным издания, мишени будут имитировать неприятельские корабли. Для этого выбрали субмарину К-560 «Северодвинск».
Ракетный комплекс — один из важнейших проектов современного российского ВМФ. Характеристики пока не озвучиваются.