Ракетный комплекс «Циркон» появится в России

В этом и следующем году ракеты пройдут испытания. Планируется провести поражение береговых и морских мишеней. По данным издания, мишени будут имитировать неприятельские корабли. Для этого выбрали субмарину К-560 «Северодвинск».

Ракетный комплекс — один из важнейших проектов современного российского ВМФ. Характеристики пока не озвучиваются.