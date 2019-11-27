Ракетные комплексы «Панцирь» и «Тор» научат стрелять на ходу после опыта в Сирии
Зенитно-ракетным комплексам «Панцирь» и «Тор» проведут другие тренировки. Теперь их расчеты научат попадать в цель на ходу. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.
По информации сайта «Утро.ру», боевые действия в Сирии показали необходимость новых возможностей ЗРК. Например, при неожиданной атаке нет времени на подготовку, поэтому необходимо сбивать цели на ходу.
По информации источника в Минобороне, тренировки с новыми упражнениями по стрельбе на ходу пройдут на полигонах зимой 2020 года. В случае, если они окажутся эффективными, подобную методику станут активно использовать.