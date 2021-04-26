Ракета «Союз» запустила спутники OneWeb с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками компании OneWeb успешно стартовала с космодрома Восточный. Трансляцию запуска ведет Роскосмос.

Старт прошел в 01:14 по московскому времени. Вскоре разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты.

Это шестой запуск спутников связи британской компании. В конце этого года OneWeb планирует начать коммерческое использование аппаратов, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников. Они должны будут обеспечить широкополосный доступ в интернет по всему миру.

C 2020 года OneWeb вывела на орбиту 140 спутников связи.

Нынешний старт компания посвятила 60-й годовщине полета Юрия Гагарина.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что в 2021 году с Восточного планируется провести три пуска по российской космической программе.

Контракт на запуск 672 спутников связи OneWeb Роскосмос подписал в 2015 году. Старты проходят с космодромов Байконур, Восточный и Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составила 1,2 миллиарда долларов.

23 апреля Рогозин заявил о переговорах с OneWeb, посвященных заключению нового контракта.