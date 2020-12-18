Ракета «Союз» вывела спутники OneWeb на орбиту

Спутники связи британской компании OneWeb, запущенные с космодрома Восточный, успешно выведены на расчетную орбиту. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком „Фрегат“ на расчетные орбиты. Миссия завершена успешно», — написал он в Twitter.

В Роскосмосе отметили, что российские средства выведения — ракета-носитель «Союз-2.1б» и разгонный блок — отработали в штатном режиме.

Ракета стартовала в 15:26 по мск с космодрома Восточный. Спустя девять минут разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и вывел аппараты на нужную орбиту. Это первый пуск с космодрома Восточный в 2020 году.

Оператором запусков выступает французская компания Arianespace. Всего в 2020–2022 годах предполагается запуск 16 ракет «Союз» с космодромов Восточный, Байконур и Куру во французском департаменте Гвиана.

Первые шесть аппаратов OneWeb были запущены с космодрома Куру в феврале 2019 года. Сеть из нескольких сотен спутников позволит обеспечить потребителей в отдаленных областях высокоскоростным интернетом.