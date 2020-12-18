facebook_pixel
    18 декабря 2020, 21:26

    Ракета «Союз» вывела спутники OneWeb на орбиту

    Кирилл Фролов

    Спутники связи британской компании OneWeb, запущенные с космодрома Восточный, успешно выведены на расчетную орбиту. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
    Ракета «Союз» вывела спутники OneWeb на орбиту

    «Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком „Фрегат“ на расчетные орбиты. Миссия завершена успешно», — написал он в Twitter.

    В Роскосмосе отметили, что российские средства выведения — ракета-носитель «Союз-2.1б» и разгонный блок — отработали в штатном режиме.

    Ракета стартовала в 15:26 по мск с космодрома Восточный. Спустя девять минут разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и вывел аппараты на нужную орбиту. Это первый пуск с космодрома Восточный в 2020 году.

    Оператором запусков выступает французская компания Arianespace. Всего в 2020–2022 годах предполагается запуск 16 ракет «Союз» с космодромов Восточный, Байконур и Куру во французском департаменте Гвиана.

    Первые шесть аппаратов OneWeb были запущены с космодрома Куру в феврале 2019 года. Сеть из нескольких сотен спутников позволит обеспечить потребителей в отдаленных областях высокоскоростным интернетом.