Ракета «Союз» с модулем «Причал» стартовала с Байконура на МКС

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс М-УМ» прошел на космодроме Байконур. Челнок доставит на МКС последний модуль российского сегмента «Причал», а также 700 килограммов различных грузов. Трансляцию запуска ракеты вел Роскосмос в своих социальных сетях.

По последним данным, ступени ракеты-носителя отделились в штатном режиме. После этого грузовой корабль раскрыл солнечные батареи и антенны. До Международной космической станции модуль «Причал» долетит к пятнице, 26 ноября. Там произойдет его стыковка с модулем «Наука».

Но перед этим место стыковки на МКС поменяет корабль «Прогресс МС-17». Свою позицию он уступит «Причалу», но останется в составе станции еще на месяц. Отстыковка «Прогресса» и сведение его с орбиты запланированы на конец декабря.

Летящий сейчас к МКС грузовой корабль кроме нового модуля привезет российскому экипажу аппаратуру, расходные материалы, средства технического обслуживания и ремонта, а также питание и средства гигиены.