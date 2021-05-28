Ракета «Союз» с десятками спутников стартовала с Восточного

С космодрома Восточный произвели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Накануне запуск перенесли на сутки для устранения замечаний в работе одной из систем ракеты-носителя.

На орбиту «Союз» доставит 36 британских спутников OneWeb, напомнило РИА «Новости» в Telegram.

Ракета должна была стартовать в 20:43 27 мая. Ее уже вывезли на стартовый комплекс космодрома.

Источник на Восточном пояснил, что в одной из систем «Союза» зафиксировали сбой. Позже в пресс-службе Роскосмоса добавили, что «для устранения замечания потребуется слив окислителя».

В июне 2015 года компании Arianespace и OneWeb подписали контракт на 21 пуск ракет «Союз». Осенью 2020 года выяснилось, что количество запусков сократили до 19. Ракеты запустят с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Шесть уже выполнены. Аппараты вывели на орбиту 182 спутника.