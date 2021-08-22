Ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb стартовала на Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с Байконура. Об этом сообщил Роскосмос.

«Есть контакт подъема», — сказал диктор во время трансляции.

«Союз-2.1б» смог стартовать с третьего раза. До этого пуск дважды переносился. Первый раз это произошло в четверг, 19 августа, из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. Второй раз пуск ракеты-носителя был перенесен в пятницу, 20 августа. Тогда отложить старт попросила OneWeb. Это произошло из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.

Старт «Союз-2.1б» был проведен с 31-й площадки космодрома. Полет ракеты «Союз» продлится девять с половиной минут, следует из данных Роскосмоса. После этого разгонный блок «Фрегат» в связке с космическими аппаратами OneWeb отделится от третьей ступени ракеты и начнет автономный полет.

Согласно данным сайта Arianespace, развоз спутников по орбите займет три часа 45 минут. От разгонного блока спутники будут отделяться группами. Последняя девятая группа спутников отделится от разгонного блока в 4:58 по московскому времени.