Технологии 30 марта 2023, 00:58 Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту спутник «Космос-2568» Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту спутник Минобороны «Космос-2568» с космодрома Плесецк РИА «Новости»

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Ракета «Союз-2.1в» вывела с космодрома Плесецк спутник Минобороны «Космос-2568». Аппарат приняли на управление, с ним установлена связь, сообщило ведомство.

Ракету запустили с космодрома в 22:57 29 марта. Старт и выведение на орбиту прошли в штатном режиме.

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«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь», — сказано в сообщении.

По информации Минобороны, бортовые системы спутника работают в штатном режиме. Сведения об аппарате внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространств.

Специалисты уже приступили в анализу и обработке информации о запущенном на орбиту спутнике.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.16», стартовавшая с космодрома «Восточный», доставила на незамкнутую орбиту разгонный блок «Фрегат» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» и тремя спутниками связи «Гонец-М».