Ракета «Союз-2» стартовала с космодрома Плесецк с 22 спутниками

Как отметили в ведомстве, проведение запуска и полета ракеты-носителя контролировали наземные средства Военно-Космических сил России.

«Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения „Союз-2.1б“ прошли в штатном режиме», — уточнили в департаменте.

В этом году это четвертый пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк. В прошлый раз носитель стартовал 22 мая.

Спутники «Гонец М» предназначены для обеспечения связи и передачи данных в труднодоступных районах, включая Крайний север. Кроме того, через них можно проводить промышленный и транспортный мониторинг. Все они входят в систему «Гонец Д1М». По данным Роскосмоса, система работает не в полном составе: вместо 12 аппаратов всего 11, при этом у восьми из них уже вышел гарантированный срок.

Еще один пуск «Союза-2» с тремя «Гонцами» с Плесецка запланирован на конец года. После этого запуски этих спутников будут проводить на космодроме Восточный.

Кроме спутников «Гонец-М», запущенная сегодня ракета «Союз-2» выведет на орбиту четыре аппарата от российских университетов «Декарт» из НИИ ядерной физики МГУ, «Ярило-1» и «Ярило-2» из МГТУ имени Баумана и «Норби» из Новосибирского государственного университета. Кроме того, на борту «Союза 2» по международному контракту находятся два спутника Финляндии для зондирования Земли, четыре спутника США для определения морских судов, а также два технологических аппарата из Канады, пять — из Германии и по одному из Литвы и ОАЭ.