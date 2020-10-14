Ракета с кораблем «Союз МС-17» успешно стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» успешно стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля находятся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Планируется, что корабль долетит до МКС за рекордные три часа.

Как сообщил Роскосмос, обе ступени ракеты уже отделились в штатном режиме. «Союз-2.1а» успешно вывели на орбиту. Корабль должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС) в 11:52 по московскому времени. До станции он долетит по двухвитковой схеме. Это будет самый быстрый полет к МКС за всю историю.

Новый экипаж доставит на МКС оборудование для поиска и устранения утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Сейчас на станции находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Крис Кэссиди.