Ракета «Посейдон» пройдет новые испытания в этом году

Российская ракета «Посейдон» пройдет новый этап в испытаний в 2021 году. Американский обозреватель Кайл Мизоками назвал ее сокрушительной. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он пояснил, что полезная нагрузка ракеты снижена до двух мегатонн, но и это очень много.

«Две мегатонны эквивалентны 2000 килотоннам, тогда как атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, составила всего 15 килотонн», — рассказал Мизоками.

Уточняется, что сначала оружие не было воспринято всерьез, но теперь в его опасности сомневаться не приходится.