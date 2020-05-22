Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк

Портал News.ru рассказал, что пуск ракеты осуществили с площадки № 43 в 10:31 по московскому времени.

Отмечается, что все предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме. Наземный автоматизированный комплекс управления контролировал пуск и полет ракеты. По данным издания, это третий пуск «Союза-2.1б» с космодрома Плесецк в этом году.

«Ракета космического назначения „Союз-2.1б“ в 10:34 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил», — добавили в пресс-службе ведомства.