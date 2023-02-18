Технологии 18 февраля 2023, 08:45 Ракета Falcon 9 вывела на орбиту британский спутник связи SpaceX: ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту британский спутник связи Unsplash

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Американская космическая компания SpaceX успешно вывела на околоземную орбиту британский спутник связи Inmarsat. Трансляцию вели на официальном сайте SpaceX.

Запуск ракеты состоялся 18 января в штате Флорида, на мысе Канаверал, около семи часов по Москве.

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«Подтверждаем успешный вывод спутника Inmarsat-6 F2 на орбиту», — объявила диктор во время трансляции.

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Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 спустя девять минут после запуска успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане. Благодаря этой технологии корпорации Илона Маска удалось существенно удешевить вывод спутников на орбиту.

Размер спутника Inmarsat составляет 47 метров после раскрытия солнечных панелей, его масса около 5,4 тонны. Спутник будут использовать на высоте порядка 36 тысяч километров.

Компания SpaceX в середине декабря 2022 года разместила в космосе очередную группировку спутников для интернет-сети Starlink. За последние три года корпорация вывела на орбиту свыше 3,2 тысячи аппаратов.