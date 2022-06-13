Ракета частной компании Astra не смогла вывести спутники NASA на орбиту

Сверхлегкая ракета Rocket 3.3 американской частной компании Astra Space не смогла вывести на орбиту два метеорологических спутника. Техника NASA не попала в заданную точку из-за преждевременного отключения второй ступени ракеты, заявила компания.

Запуск ракеты состоялся в воскресенье, 12 июня. Он прошел на мысе Канаверал во Флориде. Ракета должна была доставить на орбиту два из шести метеорологических спутника миссии NASA Tropics. С их помощью планировалось наблюдать за циклонами.

«У нас был штатный полет первой ступени. Однако вторая ступень отключилась раньше времени, и мы не смогли доставить грузы на орбиту», — сообщила компания в соцсети.

Как отметили в NASА, несмотря на неудачу, задачи миссии все равно реализуют. Оставшиеся четыре спутника распределят по двум орбитам.

«Хотя сегодняшний запуск с помощью [Astra] прошел не так, как планировалось, миссия предоставила прекрасную возможность для новых научных и пусковых возможностей», — подчеркнул глава научного подразделения NASA Томас Зурбухен.

Метеорологические спутники планируют отправить на орбиту позже. Точную дату в NASA пока не сообщили.