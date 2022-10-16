Ракета «Ангара-1.2» успешно вывела спутник на орбиту | 360°

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Ракета «Ангара-1.2» успешно вывела спутник на орбиту

Минобороны: ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела спутник «Космос-2560» на орбиту

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Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту спутник «Космос-2560», который был запущен в интересах военных, сообщили в Минобороны России.

Запуск легкой ракеты «Ангара-1.2» с военным спутником на орбиту произвели с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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«Космический аппарат „Космос-2560“ в расчетное время вывели на целевую орбиту и приняли на сопровождение наземными средствами Минобороны России», — цитирует заявление РИА «Новости».

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В настоящее время со спутником поддерживают устойчивую телеметрическую связь, его бортовые системы функционируют в нормальном режиме.

Ранее в ведомстве отметили, что все предстартовые процедуры и сам запуск ракеты состоялись в штатном режиме. Спустя три минуты после старта «Ангару-1.2» взяли под сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС.

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