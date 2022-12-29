Технологии 29 декабря 2022, 08:58 RaHDit выясняла, что хакерами с Украины руководят «кукловоды» из НАТО Хакеры RaHDit: в киберпространстве против России воюют все страны НАТО, а не Украина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Все государства НАТО, а не только Украина, воюют в киберпростанстве против России. Об этом РИА «Новости» на условиях анонимности сообщил представитель хакерской группировки RaHDit («Злые русские хакеры»).

«Мы получили данные о специалистах по кибербезопасности, хакерах из стран НАТО, которые обучали, в том числе, украинских военных, украинских специалистов, и можно сказать так, что, по большому счету, это кукловоды», — сказал он.

Реклама

По его словам, украинская IT-армия должна лишь создавать видимость того, что представители Украины все делают сами. Однако на самом деле им подсказывают, что надо делать. Есть люди, которые часто сами ведут в Сети какие-то активные мероприятия. Представитель RaHDit добавил, что конфликт в киберпространстве идет прямо сейчас.

Реклама

«Сейчас против нас в киберпространстве не Украина, а все страны НАТО воюют», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что в Польше и Прибалтике создавались киберцентры. Туда на обучение приезжали украинцы.

Ранее хакеры из RaHDit заявили, что мошеннические кол-центры до сих пор работают на Украине. Оттуда идут звонки в Россию.