Россия обновила сеть радиотелескопов ради точности ГЛОНАСС

Четвертого декабря в Ленинградской области заработает в штатном режиме радиотелескоп обсерватории «Светлое». Он станет третьим в системе определения точных наземных координат.

Три радиотелескопа из обсерваторий «Светлое», «Зеленчукская» (Карачаево-Черкесия) и «Бадары» (Бурятия) синхронно наводятся на один из квазаров. По разнице сигнала в триллионные доли секунды можно отслеживать положение объектов на Земле с точностью до одного миллиметра.

По словам главного научного сотрудника Специальной астрофизической обсерватории Владимира Богода, точные данные о координатах и времени нужны для всех гаджетов, для обеспечения работы российской навигационной системы ГЛОНАСС. «А также в сфере безопасности», — сказал он «Известиям».

Ранее на тех же площадках были установлены 32-метровые антенны, теперь они будут использоваться для наблюдения за космическими объектами. Новые 13-метровые телескопы могут отслеживать до 100 объектов в сутки.

В мире постоянно действуют две сети радиотелескопов, выполняющие задачи координатно-временного обеспечения. Вторая находится в США и включает в себя 10 антенн.