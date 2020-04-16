Работы над новым легким фронтовым истребителем стартовали в России

«Эти проекты составят перспективную программу работ ОКБ Сухого и ОКБ Микояна в рамках формируемого Дивизиона военной авиации ОАК», — пояснили в пресс-службе.

«Утро.ру» отметило, что стоимость работ оценивается в четыре миллиона рублей.

Отмечается, что сейчас проходят испытания российского истребителя пятого поколения Су-57, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.