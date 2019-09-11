Работу «ВКонтакте» восстановили после массового сбоя

Пользователи в «ВКонтакте» могут без проблем пользоваться соцсетью. Все неполадки уже устранены.

«У части пользователей не загружались изображения, но мы все оперативно восстановили, сейчас все работает», — об этом рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Ранее в среду на сайте Downdetector появилась информация о сбое в работе соцсети. Первые сообщения стали поступать около полудня по московскому времени. Россияне пожаловались на проблемы с прикреплением фотографий и картинок. При этом скорость загрузки страниц тоже страдала.

Мощный сбой произошел во «ВКонтакте» по всей России Подробнее

Больше всего на это жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Краснодара, Новосибирска.

Пользователи отметили, что вместо изображений у них появился маленький значок, обозначающий картинку. Либо они видели перед собой просто белый фон.

До этого масштабный сбой в «ВКонтакте» случился несколько дней назад, 6 сентября. Тогда люди сообщили о том, что весь функционал соцсети перестал работать.