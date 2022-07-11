Работу сайта IKEA так и не наладили

Российский сайт IKEA, на котором идет онлайн-распродажа остатков со складов, по-прежнему работает с перебоями. Распродажа стартовала 5 июля и продолжилась в понедельник, 11-го.

Сайт IKEA открывается с переменным успехом. Однако у тех россиян, которым посчастливилось дождаться его загрузки, получается совершать покупки. Товары добавляются в корзину с выбором доставки на дом или до пунктов выдачи, а заказы оплачиваются.

В минувшую пятницу, 8 июля, на сайте IKEA сообщили, что распродажа продолжится «после выходных». Перерыв объяснили тем, что все интервалы для доставки и самовывоза были заняты.

Источник: скриншот с сайта IKEA.ru

Компания IKEA изначально анонсировала начало распродажи 5 июля. Но сайт засбоил. Представители IKEA сообщали, что сайт «обваливали» конкуренты. Распродажа возобновилась 7 июля, но вскоре с работой сайта снова начались проблемы.

Ранее, 6 июля, «Общественная потребительская инициатива» подала иск к IKEA из-за нарушения прав покупателей, писала газета «Известия». ОПИ просила признать действия компании противоправными, поскольку в связи с уходом из России покупатели IKEA лишаются возможности технического обслуживания, ремонта, замены и возврата товаров. Впоследствии к иску присоединился Роспотребнадзор, передавал RT.

Сотрудники IKEA в России ранее заявили о нежелании покидать свои рабочие места и запустили флешмоб «Мы остаемся», писало РИА ФАН.