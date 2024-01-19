Технологии 19 января 2024, 12:33 Работу «Билайна» восстановили Сеть «Билайна» заработала в штатном режиме РИА «Новости»

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Сеть мобильного оператора «Билайн» начала работать в штатном режиме. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании.

«В настоящий момент сеть „Билайна“ работает штатно», — указали в представители оператора.

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По данным сайта «Сбой.рф», по состоянию на 11:20 по московскому времени около 3,5 тысячи жалоб поступило на работу «Билайна» по всей России. Самое больше число сбоев зафиксировали в Нижегородской области и Москве. Также жалобы поступали от жителей Самарской, Саратовской и Оренбургской области, Башкирии Санкт-Петербурга и Чувашии.

Сбои в работе сотовой связи зафиксировали и абоненты «Мегафона». Оператор сообщил агентству, что сеть работает штатно, несмотря на жалобы пользователей.

Накануне сбои заметили в мессенджере Telegram. На работу приложения, по данным «Сбой.рф», пожаловался 1151 пользователь.