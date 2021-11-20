Работодатели почти 70% удаленщиков пренебрегли кибербезопасностью

Большинство компаний, которые перевели своих сотрудников на дистанционный формат работы, не составляли для них инструкции по кибербезопасности. Источником неприятностей в том числе может стать чередование человеком общения в корпоративной почте и серфинга по сторонним сайтам.

Никаких указаний от начальства о работе в Сети не получали 68% удаленщиков, сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты проведенного сервисом SuperJob исследования. В опросе приняли участие представители 1000 компаний и 1,6 тысячи россиян.

О внедрении новшеств, связанных с киберзащитой, сообщили только 16% опрошенных. Половина респондентов из числа работодателей признались, что не вводили особых правил для удаленщиков. Затруднились ответить на этот вопрос 38% участников опроса.

Удаленный формат работы, предполагают эксперты, останется в жизни россиян надолго. Поэтому риски информационной безопасности будут только расти. Примеров, когда один сотрудник по невнимательности или из-за отсутствия средств защиты информации ставил под угрозу функционирование все организации, предостаточно.

Находящийся на дистанционной работе может одновременно заходить на сторонние сайты и пользоваться доступом к инфраструктуре компании. Подхватив троян-шифровальщик, он поставит под удар всю информационную структуру организации. Злоумышленник сможет запустить в нее вирус, который похитит ценные данные или зашифрует их с целью дальнейшего шантажа.

Эксперты сообщили, что число утечек персональных данных в последнее время значительно выросло. Киберпреступники получают данные через незащищенные компьютеры работающих дома сотрудников.