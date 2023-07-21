Технологии 21 июля 2023, 13:43 Работник загса Москвы Уханева рассказала, что они отрабатывают гипотетические ситуации с использованием VR-технологий

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Сотрудников московских загсов нельзя застать врасплох, потому что они отрабатывают различные варианты развития событий во время церемонии с помощью VR-технологий. Об этом RT рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, во время бракосочетания молодые не говорят «нет». Но бывает такое, что пара передумала и не явилась в назначенный день. Но в таких случаях никто не выясняет, какие причины заставили молодых изменить решение.

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В любом случае церемония бракосочетания — это важное событие, и накладок быть не должно. Поэтому сотрудники и моделируют различные ситуации и отрабатывают их с помощью очков виртуальный реальности.

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