Работающих на биометрии банкоматов в России станет больше

В России становится больше биометрических банкоматов: их внедрением активно занялись финансовые организации. Однако риски обмана системы мошенниками пока велики, как и отказа в обслуживании реальному держателю карты.

В 2021 году переоборудованием сети АТМ займется «Сбер», сообщила газета «Известия». Сервис идентификации клиента по лицу в устройствах самообслуживания хотят запустить в РСХБ, а еще несколько банков хотят опробовать пилотную версию на ограниченном числе пользователей.

Благодаря внедрению биометрического модуля человек сможет без банковской карты снимать и вносить наличные, а во время платежей с него не потребуют ввод пин-кода. Представители финансовых организаций полагают, что в перспективе распознавание по лицу в банкоматах даст клиенту какие-либо дополнительные бонусы.

Специалисты отмечают, что встраивание биометрии будет следующим шагом в развитии сети АТМ после внедрения бесконтактного обслуживания посредством NFC на смартфоне. На нынешнем этапе развития технологий, тем не менее, существует вполне реальный риск ошибок.

Например, биометрический модуль не распознает легитимного держателя карты из-за неудачного освещения. В то же время мошенники вполне могут обмануть сканер при помощи фотографии.

Поэтому пока биометрические системы не используют как основной способ идентификации банковских клиентов. Единый сервис запустили в 2018 году. Те, кто сдал слепки лица и голоса, могут обслуживаться в любом банке без личной идентификации в отделении по паспорту.