Технологии 30 января 2024, 21:59 Работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться Работа сайтов и приложений в зоне .ru начала восстанавливаться после сбоя Freepik

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В доменной зоне .ru начала восстанавливаться работа сайтов и приложений. Об этом сообщило РИА «Новости».

О проблемах в работе сайтов и приложений в рунете стало известно во вторник, 30 января. О сбоях сообщил сервис Downradar. У некоторых пользователей временно не работали банковские приложения.

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Пункты выдачи Ozon сообщили о сложностях с выдачей заказов из-за технических неполадок в доменной зоне .ru. В связи со сбоем маркетплейс продлил срок хранения заказов, которые нужно получить сегодня, на два дня.

Проблемы с работой Интернета в доменной зоне .ru подтвердили в Минцифры. По данным ведомства, причиной стала техническая неисправность, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, отвечающей за целостность и достоверность данных. Чиновники пообещали восстановить доступ к сайтам в ближайшее время.