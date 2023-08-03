03 августа 2023, 14:46
Qiwi назвала вбросом слухи о массовой блокировке электронных кошельков
Группа Qiwi опровергла массовую блокировку электронных кошельков
Пользователи электронных кошельков Qiwi пожаловались на массовую и необоснованную блокировку. Представители группы заявили ТАСС, что это фейк.
«Информационные вбросы о массовой и беспричинной блокировке Qiwi-кошельков не соответствуют действительности», — сообщили агентству.
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Десятки жалоб на блокировку оставили в комментариях к постам подписчики сообщества Qiwi во «ВКонтакте». Первые сообщения появились 1 августа.
Многие писали, что на счетах остались деньги — как в рублях, так и иностранной валюте, например казахстанских тенге. Одному из пользователей компания ответила, что блокировала аккаунты с подозрительной активностью и запрашивала документы для подтверждения личности.
В июле решением Центробанка «Киви банк» ограничил вывод средств, сообщили «Известия». Лимиты установили на снятие наличных и перевод денег с электронных кошельков на банковские счета.
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