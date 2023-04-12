Важное 12 апреля 2023, 19:23 Путин заявил о наращивании Россией потенциала в космической отрасли Президент Путин: Россия совершила 100 безаварийных запусков в космос подряд РИА «Новости»

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Россия впервые в истории провела 100 безаварийных космических пусков подряд. Об этом президент страны Владимир Путин заявил во время выступления на торжественном вечере в честь Дня космонавтики.

Глава государства счел это показателем того, что отрасль уверенно встает на ноги. Путин подчеркнул, что покорение новых рубежей нужно продолжать.

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«Покорители космоса являются для нас примером в решении задач укрепления технологического суверенитета. Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и добиваться ярких, исторических успехов», — сказал он.

По данным Роскосмоса, с октября 2018 года госкорпорация выполнила 100 безаварийных пусков космических ракет подряд. Из них 46 стартов осуществляли с космодрома Байконур, написал RT.

Ранее глава государства заявил, что в России необходимо увеличить производство отечественных спутников. Путин указал, что спутниковые технологии полезны для многих отраслей. Такие задачи успешно решают во многих странах мира, и Россия тоже способна с этим справиться.