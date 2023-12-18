Технологии 18 декабря 2023, 17:54 Путин заявил, что производство роботов в России пока не развито Путин назвал недостаточным российское производство роботов РИА «Новости»

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Производство роботов в России пока не развито на том уровне, на котором требует экономика. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Его слова передала пресс-служба Кремля.

«Сферы применения роботов еще не наработаны, но они есть», — пояснил глава государства.

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Он добавил, что сейчас в России на каждые 10 000 человек приходится 10 роботов, а в Южной Корее — в 20 раз больше.

Путин пообещал поговорить с чиновниками, которые активно занимаются развитием этого направления.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом сообщил, что на внедрение робототехники в производство до 2030 года выделят 300 миллиардов рублей. Это поможет повысить производительность труда.