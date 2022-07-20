Путин усомнился в качестве ремонта турбины для «Северного потока»

Качество ремонта турбины для «Северного потока», которую должны вернуть из Канады, вызывает вопросы. Не исключено, что ее в какой-то момент отключат, считает президент России Владимир Путин.

«Сейчас говорят, что вернут эту машину. Но в каком качестве? Какие там технические параметры после этого ремонта? Может, возьмут там и в какой-то момент и отключат. И все! И встанет «Северный поток», — сказал президент.

По мнению Путина, Канада задерживает доставку турбины, потому что сама производит нефть и газ и планирует освоить европейский рынок. И дело тут ни в политике, ни в спецоперации, а в желании развивать добычу топлива у себя.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути из Канады и вернется вовремя. Элемент трубопровода задержали на ремонте из-за санкций.