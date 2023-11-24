24 ноября 2023, 15:52
Путин указал на возможности ИИ в повышении доходов граждан
Путин: ИИ создаст условия для повышения доходов граждан
Внедрение искусственного интеллекта и автоматизации создаст необходимые условия для роста доходов граждан. На это на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» указал президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, современные рабочие места придут на смену низкоквалифицированным, они будут требовать новых компетенций, умений и серьезных знаний.
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«Внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизация — это не только ресурс для производственного, технологического, образовательного и научного потенциала. Это одно из условий формирования высоких заработных плат, опережающего роста доходов граждан и повышения качества жизни людей. Для нашего развития это главная цель», — сказал Путин.
Ранее глава государства заявлял, что внутренний рынок России продукции с использованием технологии искусственного интеллекта начал расти. Он отмечал, что ее активно применяют в производстве катеров, беспилотников, вертолетов, а также гражданской продукции в ОПК.
Искусственный интеллект
Россия
Владимир Путин
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