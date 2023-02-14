Технологии 14 февраля 2023, 16:36 Путин указал на необходимость цифровизации судейского общества в России Путин: судейское общество России должно быть готово к цифровизации РИА «Новости»

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Судейское общество в России должно быть готово к цифровизации, заявил президент Владимир Путин. Обсуждение этого направления глава государства поднял в ходе совещания судей военных и арбитражных судов, а также судов общей юрисдикции, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание, что тема внедрения информационных технологий в судопроизводство стоит на повестке и требует обсуждения.

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«Совсем недавно, в декабре прошлого года, были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс», — напомнил президент.

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Эти изменения регламентировали порядок проведения судебного заседания в уголовном процессе в формате видео-конференц-связи. Глава государства выразил уверенность, что применение цифры в российском судопроизводстве в дальнейшем будет только расширяться.

Ранее президент уже указывал на важность цифровизации и других сфер жизни страны. Особо он отметил необходимость развития технологии искусственного интеллекта.