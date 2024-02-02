Технологии 02 февраля 2024, 16:47 Путин рассказал о развитии в России сектора микроэлектроники Путин назвал разработку микроэлектроники ахиллесовой пятой сектора технологий РИА «Новости»

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Россия вкладывает большой объем средств в производство микроэлектроники. Несмотря на успехи научно-исследовательских учреждений, в этой сфере работа еще предстоит очень большая. Об этом на встрече в Туле с активом участников форума «Все для Победы!» заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что предприятия этого сектора работают эффективно и показывают различные успехи, но о лидерстве пока говорить не приходится.

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«Мягко скажу, это наша ахиллесова пята. Одна из них. Но мы двигаемся в этом направлении. Конкуренты двигаются тоже, но темп нашего движения достаточно хороший», — заявил Путин.

В ходе своего выступления глава государства отметил, что Россия движется по пути самодостаточности. Он пояснил, что страна уже показала бесполезность введенных против нее санкций ростом своей экономики, промышленного производства, оборонной безопасности, высоких технологий и социальной политики.

Только в на предприятия оборонного сектора за полтора года дополнительно приняли на работу полмиллиона новых сотрудников.

Путин подчеркнул, что в России необходимо вернуть государственные награды для тех, кто особо отличился на своем рабочем месте. Он напомнил, что несколько лет назад уже ввел почетный знак за успешный труд, а на этой неделе подписал указ об ордене «За доблестный труд».