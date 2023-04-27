Важное 27 апреля 2023, 20:52 Путин прибыл в индустриальный парк «Руднево» Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации в парке «Руднево» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин прибыл в индустриальный парк «Руднево», где разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов. Глава государства примет участие в совещании по развитию беспилотной авиации, сообщил ТАСС.

Российский лидер лично изучит ход строительства промышленной зоны и осмотрит выставку производителей и эксплуатантов таких систем.

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На экспозиции в «Руднево» представили передовые модели беспилотников, сообщила пресс-служба правительства Москвы. Речь идет о беспилотном вертолете БВС ВТ-440, который первым в России официально допустили к эксплуатации в рамках экспериментального правового режима в ЯНАО.

Индустриальный парк «Руднево» внесли в состав особой экономической зоны «Технополис Москва» с марта 2023 года. Здесь уже построили 18 производственных корпусов. На этой территории планируется наладить работу 17 компаний, большинство из них будут выпускать беспилотные летательные аппараты.