Технологии 14 марта 2024, 18:17 Путин поручил создать ядерную энергетическую установку в космосе Путин: финансирование ядерной энергоустановки в космосе требует особого внимания РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил проработать вопросы создания ядерной энергетической установки в космосе. Он отметил, что тема требует особого внимания.

«Вы упомянули о некоторых направлениях, в которых у нас есть хорошие компетенции и, больше того, есть такие заделы, <…> на которые мы можем рассчитывать в будущем. Например, ядерная энергетическая установка для работы в космосе», — сказал глава государства.

Реклама

Путин отметил, что создание такой установки является приоритетным направлением, которое нужно обеспечить финансированием.

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент назвал отечественную ядерную триаду более современной, чем в других странах. Также он отметил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.