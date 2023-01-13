Технологии 13 января 2023, 14:54 Путин поручил продумать систему оборотных штрафов за утечку данных Президент Путин поручил к июлю рассмотреть введение оборотных штрафов за утечку данных freepik

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Правительству России предстоит к июлю продумать систему оборотных штрафов для компаний за утечку личных данных и усиление ответственности за их незаконный оборот. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, рассказали в администрации.

Оно прошло 7 декабря в режиме видеосвязи, по итогам глава государства несколько поручений администрации, правительству, Минобороны, Минюсту, МВД, Генпрокуратуре и Следкому. Кабмину предстоит к 1 июля рассмотреть введение оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных, продумать, как можно усилить ответственность за их незаконный оборот и другие нарушения закона в этой сфере. Кроме того, правительство вместе с Центризбиркомом и омбудсменом решат, как усовершенствовать механизмы общественного контроля в избирательном процессе.

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Президент также рекомендовал Верховному суду с другими ведомствами проанализировать практику ареста обвиняемых в ненасильственных преступлениях и женщин с малолетними детьми, чтобы гуманизировать правосудие, а Госдуме — рассмотреть предложение СПЧ об уголовной ответственности за призывы к дискриминации к проживающим заграницей россиянам.

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ранее рассказал, что законопроект об утечке персональных данных могут дополнить наказанием для должностных лиц и уголовной ответственностью. Кроме того, размер штрафов предложили привязать к масштабу утечки.