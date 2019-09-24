Путин отметил вклад атомщиков в создание нового оружия

Лавров: США начали размещать оружие в космосе Подробнее

В тексте послания отмечается, что «среди несомненных успехов нынешнего поколения атомщиков — создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед».

Приветствие зачитал первый замглавы администрации президента, председатель наблюдательного совета «Росатома» Сергей Кириенко на торжественном мероприятии, посвященном предстоящему Дню работника атомной промышленности. Сам праздник отмечается 28 сентября.

Путин призвал использовать «богатейшее интеллектуальное технологическое наследие» и возможности атомной отрасли для модернизации российской экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, а также укрепления конкурентоспособности России в мире.

Помимо разработки атомщиками современного оружия президент выделил работу над реакторами на быстрых нейтронах, «которые станут основой атомной энергетики будущего», а также завершение строительства первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции и вклад в развитие фундаментальной науки.

О новом ядерном оружии Путин впервые объявил в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Речь шла о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, дальность которой «не ограничена». И о беспилотных подводных аппаратах, также с ядерной энергетической установкой.