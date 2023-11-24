Технологии 24 ноября 2023, 17:13 Путин назвал запрет развития искусственного интеллекта невозможным Путин: запретить развитие искусственного интеллекта невозможно РИА «Новости»

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Запретить развитие искусственного интеллекта не удастся, технологии все равно будут идти вперед. Об этом заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По мнению главы государства, будущее не за запретами на развитие технологий. Если вводить такие ограничительные меры, ИИ начнет развиваться в другом месте, пояснил Путин.

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«Это просто невозможно, запретить — невозможно, все равно [технологии] будут развиваться», — подчеркнул президент.

На конференции глава государства также сообщил, что скоро в России появится новая редакция развития ИИ. По словам Путина, он сам подпишет такой указ. Президент обратил внимание, что с внедрением искусственного интеллекта человечество начинает новую главу.

Путин отметил, что ИИ — не просто ресурс для производственного, технологического, образовательного и научного потенциала. Глава государства назвал искусственный интеллект одним из условий формирования высоких доходов людей.