Технологии 24 ноября 2023, 17:11 Путин назвал традиционную культуру естественным регулятором техпрогресса Путин: основной для развития технологий должна стать традиционная культура РИА «Новости»

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Традиционные ценности и культура должны стать основой для развития современных технологий, указал президент России Владимир Путин. С таким заявлением глава государства выступил на пленарном заседании Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023.

«Конечно, нужно следить за тем, чтобы обеспечить безопасность, разумность создания и применения таких технологий (речь об искусственном интеллекте. — прим. ред.)», — подчеркнул президент.

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Опорой в этом, по его словам, как раз выступает традиционная культура. Именно она представляет самый естественный этический регулятор технологического прогресса, выразил уверенность Путин.

Также глава государства анонсировал скорое утверждение новой редакции национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России.