15 февраля 2024, 19:31
Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире
Путин отметил танк Т-90 «Прорыв» и призвал к разработке новой боевой техники
Качество и маневренность выпущенных на «Уралвагонзаводе» танков Т-90 «Прорыв» отметили как бойцы специальной военной операции, так и зарубежные эксперты. Следующим шагом предприятия должен стать выпуск других моделей боевой техники. С таким заявлением в ходе общения с рабочими предприятия выступил президент Владимир Путин.
Глава государства пояснил, что в ближайшее время с производства снимут разработанные в Советском Союзе танки Т-62 и Т-72 и на освободившихся контейнерах появится возможность собирать новые виды вооружений.
Реклама
«Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, — Т-90 „Прорыв“», — заявил Путин и добавил, что это лучший танк в мире.
Президент заметил, что уже выпускаемую машину можно модернизировать и запустить новое поколение техники. Он подчеркнул, что такие разработки сейчас ведут инженеры-конструкторы, которые скоро их представят.
Первая отправка танков Т-90 «Прорыв» в зону проведения специальной военной операции начались весной 2022 года. Машина получила обновленную башню, современные силовые и трансмиссионные установки, а также ходовую часть. Кроме того, экипажам танков предоставили возможность обмениваться сообщениями онлайн.
Владимир Путин
Танки
Реклама
Реклама