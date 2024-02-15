Технологии 15 февраля 2024, 19:31 Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире Путин отметил танк Т-90 «Прорыв» и призвал к разработке новой боевой техники РИА «Новости»

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Качество и маневренность выпущенных на «Уралвагонзаводе» танков Т-90 «Прорыв» отметили как бойцы специальной военной операции, так и зарубежные эксперты. Следующим шагом предприятия должен стать выпуск других моделей боевой техники. С таким заявлением в ходе общения с рабочими предприятия выступил президент Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что в ближайшее время с производства снимут разработанные в Советском Союзе танки Т-62 и Т-72 и на освободившихся контейнерах появится возможность собирать новые виды вооружений.

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«Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, — Т-90 „Прорыв“», — заявил Путин и добавил, что это лучший танк в мире.

Президент заметил, что уже выпускаемую машину можно модернизировать и запустить новое поколение техники. Он подчеркнул, что такие разработки сейчас ведут инженеры-конструкторы, которые скоро их представят.

Первая отправка танков Т-90 «Прорыв» в зону проведения специальной военной операции начались весной 2022 года. Машина получила обновленную башню, современные силовые и трансмиссионные установки, а также ходовую часть. Кроме того, экипажам танков предоставили возможность обмениваться сообщениями онлайн.