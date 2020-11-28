Пуск «Союза» с космодрома Куру отложили на сутки

Старт ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли на 30 ноября. Это на сутки позже, чем планировалось изначально. Об этом на своей странице в Twitter написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Источник фото: Twitter

Он подчеркнул, что решение о переносе принял Гвианский космический центр. Ракету запустят 30 ноября в 4:33 по московскому времени.

За неделю до этого Рогозин в беседе с РИА «Новости» уточнял, что в ракете «Союз-СТ-А» нашли некачественную деталь, которая могла привести к аварии. В этом время носитель уже находился в Гвинее, но деталь быстро заменили.

Агентство со ссылкой на источник сообщило, что на одном из боковых блоков нашли бракованный клапан. Для замены использовали деталь другой ракеты, которая находилась на космодроме. На дате запуска, которая тогда была запланирована на 29 ноября это не сказалось. Однако все ракеты «Союза» поручили проверить.

После запуска с Куру «Союз» выведет на орбиту космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2. Его изготовили в Европе по заказу министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов.