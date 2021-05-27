Пуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный перенесли на сутки

Ракета-носитель «Союз» с космическими аппаратами OneWeb полетит в космос на сутки позже. Ее запуск с космодрома Восточный отложили на резервную дату, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Старт ракеты был запланирован на 20:43 27 мая. «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb уже вывезли на стартовый комплекс космодрома.

«Пуск перенесен на сутки. Для устранения замечания потребуется слив окислителя», — отметили в пресс-службе.

Ранее источник на Восточном заявил, что автоматика стартового комплекса зафиксировала сбой. Он произошел в одной из систем ракеты-носителя.

Компании Arianespace и OneWeb заключили контракт на 21 пуск ракет «Союз» еще в июне 2015 года. В сентябре 2020-го стало известно, что количество запусков сократили до 19. Их должны произвести с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Два с Байконура, три с Восточного и один с Куру уже выполнили, выведя на орбиту 182 спутника.