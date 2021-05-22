Пушков объяснил, почему Facebook и Google придется открыть филиалы в России

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Google и Facebook придется открыть свои представительства в РФ, чтобы не потерять огромную долю рынка. Об этом парламентарий сообщил ТАСС.

Законопроект, который обязывает IT-компании открывать филиалы в России, если суточная аудитория их ресурсов составляет более 500 тысяч российских пользователей, накануне был внесен в Госдуму. Пушков стал одним из авторов этого документа. По его словам, требования, заложенные в этот проект, достаточно разумны.

Член Совфеда указал, что если IT-гиганты не захотят подчиняться законам страны, то будут заблокированы и потеряют значительную часть российского сегмента. Он подчеркнул, что это не только россияне, но и граждане других стран. Они все пользуются соцсетями, что представляет для зарубежных компаний рекламный потенциал.

«Я не вижу смысла для этих корпораций терять огромную часть информационного рынка из-за глупой принципиальности», — высказался сенатор.

Видеохостинг YouTube ранее обновил свои правила, согласно которым начиная с 1 июня реклама будет вставляться во все ролики, даже на каналах, которые не подключены к партнерской программе.