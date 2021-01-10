Пушков назвал цензуру интернет-платформ грозой суверенитету страны

Он не исключил, что американские IT- платформы могут повести себя и в других странах, которые столкнутся с политическим кризисом.

«Квази-тотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — подытожил он.

После беспорядков в Вашингтоне, которые устроили сторонники действующего президента США Дональда Трампа, социальные сети начали массово блокировать его аккаунты. Twitter заморозил страницу американского лидера на постоянной основе, объяснив это желанием остановить призывы к насилию. Для Трампа остаются не доступны Facebook и Instagram, Snapchat и Twitch.

Магазины приложений Google и Apple удалили сервис микроблогов Parler, куда массово перешли сторонники Трампа. От администрации сервиса требовали усилить модерацию, когда этого не произошло, то сервис заблокировали для скачивания.

Сын действующего президент США Дональд Трамп-младший назвал цензуру цифровых гигантов убийством свободы слова, которая полностью перешла под контроль левых властей.